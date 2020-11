Ladispoli, arrivano nuovi sensi unici in città: ecco dove

Share Pin 3 Condivisioni

Da oggi cambia la viabilità in diverse arterie cittadine per “garantire maggiore fluidità della circolazione veicolare”

Attenzione ai cartelli stradali e a non immettersi contromano in quelle strade che magari fino a ieri si percorrevano in un determinato senso di marcia o in entrambi.

Nella città balneare, da oggi, arrivano infatti nuovi sensi unici. Obiettivo: “garantire maggiore fluidità della circolazione veicolare – spiegano da palazzo Falcone – in tratti di strada dove risulta malagevole il doppio senso di marcia e considerata la larghezza della strada e l’intenso traffico”.

Il senso unico interesserà:

Via De Gasperi (direzione Via Claudia), nel tratto compreso tra Via Benedetto Croce e Via Vespucci con arresto all’incrocio (STOP) con l’intersezione con Via Vespucci;

Via F.lli Cairoli (direzione Via Toti), nel tratto compreso tra Via Vespucci e Via Enrico Toti;

Via dei Tulipani (direzione Via delle Mimose) con obbligo di arresto (STOP) all’intersezione con Via delle Mimose