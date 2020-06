Civitavecchia, incidente sull’Aurelia: autoarticolato esce fuori strada e si ribalta

Condividi Pin 12 Condivisioni

Incidente sulla stata in direzione Grosseto. Il conducente del mezzo pesante elisoccorso e trasportato in un ospedale della Capitale

Civitavecchia, incidente sull’Aurelia

Incidente sull’Aurelia: autoarticolato esce fuori strada e si ribalta –

Incidente questa mattina sulla statale Aurelia, in direzione Grosseto. I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti sulla rampa di immissione alla bretella.

Un autoarticolato cisterna, carico di residui di prodotti industriali non pericolosi, è uscito fuori strada ribaltandosi su un fianco. Il conducente, un uomo di circa 50 anni di nazionalità italiana, è stato trasportato in elisoccorso in un ospedale della Capitale.

I vigili del fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza l’area a causa della fuoriuscita di gasolio dal serbatoio del mezzo. A quanto pare non risulta alcun sversamento di sostanza in ambiente.



