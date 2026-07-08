Due giovani ricoverati in ospedale

Tre risse in pochi giorni, due giovani finiti in ospedale e una crescente preoccupazione tra residenti e commercianti. È il bilancio delle ultime notti a Ladispoli, dove gli episodi di violenza legati alla movida hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nel centro cittadino e sul lungomare.

L’episodio più grave è avvenuto all’interno di un locale di via Roma. Un ragazzo di 23 anni, intervenuto per cercare di calmare una discussione, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone e colpito ripetutamente con calci e pugni. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma con una frattura della mascella e diversi denti persi.

Nelle stesse ore un altro giovane è stato aggredito sul lungomare, nel tratto compreso tra via Regina Elena e via Marina di Palo, riportando ferite giudicate guaribili in venti giorni. La madre della vittima ha lanciato un appello sui social per rintracciare eventuali testimoni.

Ladispoli, tre risse in pochi giorni: cresce l’allarme sicurezza

A completare il quadro, una terza maxi rissa scoppiata sempre sul lungomare tra due gruppi di ragazzi, un episodio sul quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

I residenti chiedono un rafforzamento dei controlli nelle zone della movida e maggiori misure per garantire sicurezza durante le serate estive, mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili delle aggressioni.

Immagine generata con AI