Ladispoli, tre risse in pochi giorni: cresce l’allarme sicurezza

Due giovani ricoverati in ospedale
Tre risse in pochi giorni, due giovani finiti in ospedale e una crescente preoccupazione tra residenti e commercianti. È il bilancio delle ultime notti a Ladispoli, dove gli episodi di violenza legati alla movida hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nel centro cittadino e sul lungomare.
L’episodio più grave è avvenuto all’interno di un locale di via Roma. Un ragazzo di 23 anni, intervenuto per cercare di calmare una discussione, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone e colpito ripetutamente con calci e pugni. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma con una frattura della mascella e diversi denti persi.
Nelle stesse ore un altro giovane è stato aggredito sul lungomare, nel tratto compreso tra via Regina Elena e via Marina di Palo, riportando ferite giudicate guaribili in venti giorni. La madre della vittima ha lanciato un appello sui social per rintracciare eventuali testimoni.
A completare il quadro, una terza maxi rissa scoppiata sempre sul lungomare tra due gruppi di ragazzi, un episodio sul quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.
I residenti chiedono un rafforzamento dei controlli nelle zone della movida e maggiori misure per garantire sicurezza durante le serate estive, mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili delle aggressioni.
Immagine generata con AI