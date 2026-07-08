Appuntamento per domenica 2 agosto alle ore 08:00 presso la sede di Via Piave n.34. A coordinarlo, le Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele. Info e prenotazioni al numero 3488707993

La prevenzione e la formazione non vanno in vacanza. Anche in piena estate, a Cerveteri proseguono i corsi Blsd – Pblsd Adulto e pediatrico, giornate di formazione per la disostruzione delle vie aeree. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, nella consueta sede di via Piave n.34 a Cerveteri, come sempre coordinato dalle Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele.

“Un corso che riproponiamo anche in piena estate in quanto sono sempre numerose le adesioni – hanno dichiarato – tra parte teorica e pratica, formeremo i presenti sulle manovre da adottare in casi di emergenza e nelle situazioni in cui un tempestivo e rapido intervento possa risultare determinante per salvare la vita di una persona in difficoltà. Molto spesso, ed in particolar modo in estate, capita che ci si trovi di fronte a malori ed è importantissimo saper intervenire con consapevolezza e conoscenza. Una volta concluso il corso, tutti sapranno quali manovre adottare per agevolare l’arrivo dei soccorsi e soprattutto per stabilizzare le condizioni di chi ha bisogno”.

Nel dettaglio, verrà fatto un approfondimento sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare, sull’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree. Al termine, verrà rilasciato un attestato riconosciuto a livello nazionale con validità di due anni. Per informazioni, costi e iscrizioni, contattare il numero 3488707993