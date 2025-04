Civitavecchia, incendio nel cuore della notte a San Liborio

Nella notte tra ieri e oggi, precisamente alle ore 02.00, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono stati chiamati a intervenire per un incendio che ha interessato un appartamento nella zona di San Liborio, in via dell’Orto di Santa Maria.

All’arrivo sul posto, i pompieri hanno trovato una situazione critica: una delle “casette di legno” era completamente avvolta dalle fiamme. Grazie alla loro rapida azione di spegnimento, sono riusciti a contenere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle altre strutture adiacenti. È importante sottolineare che i residenti sono riusciti a uscire autonomamente dalle loro abitazioni e, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Per gestire l’emergenza, oltre all’equipaggio della 17A, è stato necessario l’intervento dell’autobotte AB17 e del carro Autorespiratori, data la mole dell’incendio. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri di Civitavecchia e il personale sanitario del 118, pronti a garantire la sicurezza e l’assistenza necessaria.