Santa Marinella, il centro destra unito presenta il “Patto Etico”

Riceviamo e pubblichiamo

Passa da un patto etico il corso futuro del centrodestra a Santa Marinella. Con un documento firmato dai coordinatori del cdx, dai consiglieri e dai rappresentanti le liste civiche che si riconoscono nel suddetto raggruppamento, e che in questo momento sono distinti e distanti dall’amministrazione Tidei, si suggella l’impegno a non candidare, alle prossime elezioni comunali, tra le fila dei partiti che verosimilmente contribuiranno a formare la coalizione di cdx, consiglieri comunali e assessori dell’attuale giunta comunale.

Il patto etico, firmato dai consiglieri comunali ormai “dissidenti” verso l’amministrazione, si propone di riportare sul territorio di Santa Marinella i principi e valori che caratterizzano il panorama politico nazionale che fa riferimento al Governo nazionale e regionale, con la volontà di costruire un progetto diametralmente opposto alla condotta dell’attuale amministrazione comunale, lontano dall’autoritarismo del Sindaco e dallo spregiudicato atteggiamento di difesa dell’operato di posizioni organizzative selezionate con decreto sindacale ma non in linea con le direttive della prefettura romana.

Non si può riconoscere solo al sindaco la responsabilità delle macerie amministrative e del crollo della credibilità della politica di Santa Marinella, dunque è opportuno stipulare un accordo etico propedeutico all’estromissione di chi, complice di questa attuale maggioranza, non condanna politicamente l’operato del primo cittadino e magari accamperà in futuro candidature con il centrodestra cittadino che pian piano sta riunendosi e ritrovandosi per un cammino comune. Con l’occasione, i promotori dell’iniziativa, incontreranno la cittadinanza venerdì 4 aprile presso la sede del cdx in via Gramsci alle 18.