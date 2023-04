Civitavecchia, i ragazzi dell’Aureliano Tennis Team si qualificano alle finali regionali

I ragazzi dell’under 10 dell’Aureliano Tennis Team vincono e accedono alle finali regionali che decideranno l’assegnazione dello scudetto

Impresa dei ragazzi under 10 dell’Aureliano Tennis Team che vincono 2-1 contro il forte Excel Roma e si qualificano per la Final Four regionale che deciderà l’assegnazione dello scudetto ed il passaggio alla macro area. Mercoledì, presso il Tennis Club Sporting di Santa Marinella, la squadra ha registrato vittoria di Luca Giacopello 61-62, la sconfitta di Martina Logiudice e poi la vittoria in un doppio al cardiopalma con la coppia Buccilli- Occhipinti che porta a casa il Match al super tie-break del terzo 11-9.

<<Bella soddisfazione per la nostra scuola tennis, per i cinque ragazzi del vivaio seguiti dai maestri Gallo, Mariani, Pantoni ed Egidi e capitanati in questa occasione da Claudio Rotella. La prossima sfida sarà durissima, contro l’MD tennis che annovera due dei giocatori più forti d’Italia, ma abbiamo questa chances e anche quella dello spareggio per il terzo e quarto posto per qualificarci, e scrivere una bella pagina di sport e crescita dei nostri piccoli allievi>>.