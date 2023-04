Civitavecchia, bilancio positivo per l’operazione “Contributo alla natalità”

Contributo alla natalità, Tedesco: “Una soddisfazione che condivido con gli uffici e con tutta la maggioranza”. Le istituzioni invitano coloro che hanno presentato domanda a controllare la loro casella di posta elettronica

Si chiude con un bilancio molto positivo l’operazione “Contributo alla natalità” per il 2022. A rispondere all’opportunità fornita dal Comune di Civitavecchia sono stati poco meno di 50 nuclei familiari, con bambini nati nel corso del 2022. Il 77% delle domande è stato ammesso al contributo economico una tantum, nella misura di 250 euro. Potevano partecipare i genitori di minori italiani, comunitari o stranieri con permesso di soggiorno, che fossero residenti nel Comune dal almeno due anni consecutivamente e con un isee per minorenni in corso di validità non superiore a ventimila euro.

“Contributo alla natalità”, l’assessore Cinzia Napoli

Spiega l’Assessore Cinzia Napoli: “L’attenzione alle fasce deboli della nostra comunità, la cultura della gentilezza e il benvenuto ai nuovi nati trovano in contributi, bonus e altre misure che la Giunta Tedesco ha attivato il loro lato concreto. Tutti gli aventi diritto sono stati contattati via email attraverso la piattaforma Elixforms, quindi si raccomanda agli utenti che hanno presentato domanda di contributo di verificare sulla casella di posta elettronica”.

Aggiunge il Sindaco, Ernesto Tedesco: “Sostenere le famiglie è importante, anche se non semplice per un’Amministrazione: tuttavia il momento in cui il lavoro di programmazione si concretizza è di particolare soddisfazione. Una soddisfazione che condivido con gli uffici e con tutta la maggioranza, dando il benvenuto della città ai nuovi nati”.