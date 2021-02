Share Pin 7 Condivisioni

Civitavecchia: i cittadini potranno accedere liberamente al Porto –

“Ce l’abbiamo fatta! Abbiamo abbassato le barriere tra il Forte e la Marina, due luoghi simbolo di Civitavecchia. I cittadini potranno così avere libero accesso all’area monumentale del porto, senza i cancelli che per anni ha diviso il porto dalla città. È il risultato importante di un lavoro in sinergia con la Capitaneria di Porto, l’Autorità di sistema portuale, Dogane, Guardia di finanza, Polizia e Carabinieri ed è il primo piccolo passo per la effettiva restituzione del Forte Michelangelo al tessuto urbano della città. Per il momento la misura è in via sperimentale: l’apertura si verificherà dalle 6 alle 24 di tutti i venerdì, dei prefestivi e dei festivi. Tra poco porteremo a compimento la seconda parte del progetto con l’eliminazione (finalmente!) della sbarra posizionata al Varco Fortezza, nella intersezione tra viale Garibaldi e largo Plebiscito verrà realizzata una rotatoria e quell’area centrale, oggi obiettivamente non adeguata all’idea di una città importante come la nostra, sarà finalmente valorizzata. I cittadini avranno libero accesso diretto anche a quella parte del porto storico e al Monumento più significativo del nostro territorio, il Forte Michelangelo. P. S.: la zona sarà controllata per evitare spiacevoli episodi di maleducazione ed altro. Raccomando dunque di tenere un comportamento corretto perché, come detto, si tratta di una iniziativa sperimentale.”

Lo dichiara attraverso il proprio profilo social il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco