Civitavecchia, giovedì 26 febbraio sospensione idrica programmata

Disponibile un servizio di rifornimento con 2 autobotti in località Borgata Aurelia
La nota di ACEA ATO2:
Si comunica che, a causa di un’interruzione della fornitura da parte del fornitore esterno, giovedì 26 febbraio dalle ore 08:00 alle ore 23:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia nelle seguenti zone:
- zona borgata Aurelia, via Aurelia Nord e zona La Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia, di competenza Acea), zona industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), zona area portuale, zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Un servizio di rifornimento con 2 autobotti sarà disponibile per l’intera durata del disservizio in località borgata Aurelia (via Rossini e via Paganini).
Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata, salvo imprevisti.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.