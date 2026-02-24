Il direttore sportivo: “Pretendo rispetto verso quei tifosi che la domenica tifano per novanta minuti sacrificando il loro tempo libero”

Tra i tifosi cìè tanta delusione dopo la sconfitta di domenica, che si pensava fosse la gara della svolta. Dato negativo, poi, arriva dai goal fatti. Uno solo, quello di Patrascu su rigore, in sei gare. Nel dopo gara il ds Scotti ha parlato ai giocatori, chiedendo più impegno.

Scotti duro contro i verdeazzurri: “Voglio una reazione forte, ci stiamo spegnendo”

“Sono stato chiaro con tutti, voglio impegno e sacrificio, che non sto vedendo. Non stiamo sbagliando gli obiettivi, visto che eravamo partiti per la salvezza. Ci siamo trovati al terzo posto, a qualcuno ha fatto male. Ecco da domenica voglio una squadra vera, con la testa in campo. Contro il Tarqunia abbiamo meritato di perdere, protestiamo troppo, diamo gli alibi dei rigori annullati. Non va bene, in campo si va per giocare, quello che viene fa parte del gioco. Quindi spero che capiscano la lezione, voglio una reazione da domenica – ha concluso il direttore sportivo Oberdan Scotti”.

Gli etruschi domenica prossima saranno sul campo dell’Olimpus, in quelle che dovrà essere la gara della rinascitai per dare gioie ai tifosi, sempre presenti, continuamente a tifare la maglia della loro città.



