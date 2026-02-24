Il ritorno del Campione: Daniele Di Stefano riabbraccia la Debby Roller Team dopo il sogno Olimpico

LADISPOLI Non ci sono medaglie che tengano di fronte al legame con le proprie radici. Oggi la Debby Roller Team ha vissuto una giornata scandita da emozioni fortissime: a varcare la soglia della pista non era un atleta qualunque, ma Daniele Di Stefano, fresco reduce dalla sua prima, straordinaria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Daniele, che ha difeso i colori azzurri sul ghiaccio ottenendo un prestigioso 5° posto nei 1.500 metri e un 7° posto nei 1.000 metri, è voluto tornare subito a casa per riabbracciare il suo primo allenatore, Andrea Farris, e la squadra che lo ha visto nascere e crescere.

Un percorso iniziato a 7 anni

Il legame tra Daniele e la Debby Roller Team è la testimonianza di un percorso sportivo d’eccellenza. Dai primi passi sui pattini a rotelle a soli 7 anni, fino ai 20, Daniele è stato guidato da Andrea Farris in una scalata inarrestabile che lo ha portato a vincere:

3 Titoli Mondiali Juniores

4 Titoli Europei

32 Titoli Italiani (di cui uno Assoluto)

2 Titoli ai Giochi Nazionali

“Debbino per sempre”

Oggi Daniele è un atleta d’élite delle Fiamme Oro e un Olimpionico di livello mondiale, ma per la grande famiglia della Debby Roller Team resta quel bambino determinato che sfrecciava sulle ruote.

Il suo ritorno a casa, dopo aver sfiorato il podio olimpico, non è solo una visita di cortesia, ma un messaggio potente per tutti i giovani atleti della squadra: con il lavoro, la passione e una guida solida, nessun traguardo è precluso. Perché si può arrivare sul tetto del mondo, ma si resta “debbini” per sempre.