La CSP è intervenuta nel quartiere di San Gordiano, a Civitavecchia, per rimuovere materiali trasportati dal fango dopo l’esondazione del fosso del sorbo

Sabato 26 ottobre 2024, la squadra di “Pronto Intervento” di Civitavecchia Servizi Pubblici (CSP) è intervenuta nel quartiere di San Gordiano, a Civitavecchia, per rimuovere materiali trasportati dal fango. L’esondazione del fosso del sorbo lungo via del Casaletto Rosso ha causato gravi allagamenti in scantinati e seminterrati, colpendo i residenti, soprattutto in Via dei Poggi. Mobili, elettrodomestici e vestiti sono stati danneggiati e mandati al macero.

L’intervento della squadra CSP di Civitavecchia è terminato con la raccolta di 60 metri cubi di detriti, utilizzando 6 mezzi e richiedendo più viaggi per ripulire l’intera via.