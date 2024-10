Cerveteri, al Galli per conquistare la vittoria

I Cervi affrontano la penultima della classe, forse dal primo minuto ci sarà Funari

Partita da non sottovalutare, per il Cerveteri, quella di domani al Galli, è una gara fondamentale per mettere punti in cascina. I Cervi hanno perso domenica scorsa, nel primo ko di campionato, in una gara in cui si sono espressi bene , sfortunati , ma sempre in partita. Ora dovranno dimostrare che è stato un incidente di percorso, e per l’allenatore Gabrielli l’avversario non è dei più difficili. Il JFC Civita Castellana ha due punti in classifica, dopo un inizio molto turbolento dovrà invertire rotta se spera nella salvezza. Sulla squadra che da oppore ai falisci , non sono state sciolte le riserve. Si spera sul rientro di Funari.

Fa.No.