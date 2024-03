Civitavecchia, caos al pronto soccorso: la Uil Fpl chiede il rafforzamento della sicurezza –

Civitavecchia, caos al pronto soccorso: la Uil Fpl chiede il rafforzamento della sicurezza

“Apprendiamo con grande sgomento quanto è accaduto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Civitavecchia nella serata di ieri 8 marzo. Una struttura pubblica danneggiata ed il personale ivi presente aggredito. Quest’ultimo composto quasi interamente da donne che, nella giornata ad esse dedicata, svolgeva il proprio dovere, nonostante le minacce e le continue aggressioni da parte di un utenza sempre più incandescente.”

Lo dichiarano in una nota Claudio Benedetti, Responsabile Dipartimento Sanità Pubblica UIL FPL ROMA Lazio e Margherita Curti Ruggiero Segretario aziendale UIL FPL Asl Roma4, affermando inoltre:

“A tale personale offriamo la nostra vicinanza, rappresentando anche un plauso a tutti gli operatori che si sono adoperati per evitare il peggio prima del tempestivo intervento delle forze di polizia.

Questo è l’ennesimo episodio violento che richiama la necessità di una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro ospedaliero, in particolar modo in quello dedicato ai servizi di emergenza/urgenza, affinché venga rafforzata la presenza del personale di vigilanza, nonché delle forze di polizia, che presidiano i locali ospedalieri, con un posto fisso che attualmente svolge servizio unicamente in orario diurno.

Tutto questo per impedire l’interruzione di un servizio fondamentale, e per garantire una maggiore tutela oltre che per il personale sanitario in servizio, anche per tutti quei pazienti, e per gli accompagnatori, che attendono pazientemente e silenziosamente il loro turno di visita.”