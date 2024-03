Voucher maternità, sostegno alle donne partorienti-

La Regione Lazio ha stanziato 1.000.000€ per l’erogazione di un voucher per le donne partorienti con reddito ISEE non superiore a 30.000€ valido per l’acquisto di prodotti necessari per il neonato. Beneficiarie del presente avviso sono le donne partorienti che abbiano superato la dodicesima settimana di gravidanza entro il 31 dicembre 2023.

SCADENZA La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere predisposta e presentata dalla richiedente esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link https://webapp.regione.lazio.it/sostegnomaternita entro e non oltre le ore 12:00 dell 15 aprile 2024.