Civitavecchia Calcio, salgono i contagi: i nerazzurri positivi al Coronavirus sono tre

Salgono i contagi all’interno del Civitavecchia Calcio 1920

Salgono i contagi all’interno del Civitavecchia Calcio 1920: dopo il caso di positività del giovane giocatore di mercoledì, ora anche un suo coetaneo – di un anno più grande – e una persona appartenente allo staff tecnico sono stati trovati positivi al Coronavirus. Dunque, sono tre i casi di Covid-19 all’interno della società nerazzurra, che da giovedì ha iniziato il periodo di quarantena per quattordici giorni.

Quindi tutta la rosa e lo staff tecnico dovranno stare presso il proprio domicilio almeno fino a giovedì 22, giorno in cui dovranno sottoporsi nuovamente al tampone rapido.

Non c’è nessuna certezza sul rientro in campo del club del presidente Patrizio Presutti, visto che si dovranno attendere i risultati dei nuovi test tra dodici giorni, nella speranza ovviamente che poi tutti diano esito negativo. Allora solo in quest’ultimo caso la Vecchia potrà tornare ad allenarsi al Tamagnini, altrimenti basterà un solo tampone positivo per vietare ai nerazzurri di svolgere le sedute di allenamento. Intanto, dopo che la società mercoledì pomeriggio era venuta a conoscenza del primo caso di Coronavirus, la mattina seguente ha subito provveduto a sanificare a norma di legge il proprio impianto sportivo a proprie spese, così come l’effettuazione dei test rapidi presso la tenda dell’ospedale San Paolo giovedì pomeriggio.

Una prontezza da mettere in risalto, quella del presidente e dei suoi collaboratori, per tutelare la salute di tutti gli atleti e di tutte le famiglie.

La situazione è comunque grave: il Civitavecchia Calcio 1920 è in quarantena con la paura della salita dei contagi. Perché si attendono ancora alcuni risultati dei test rapidi e le risultanze dei due tamponi molecolari dei giovani calciatori.