Dà fuoco alle sterpaglie del proprio terreno, ma si incendia un bosco: denunciato 61enne

Ha perso il controllo del fuoco che aveva appiccato per eliminare le sterpaglie dal proprio campo

Ha perso il controllo del fuoco che aveva appiccato per eliminare le sterpaglie dal proprio campo. Le fiamme hanno raggiunto il vicino bosco e creato paura. E’ stato denunciato per incendio colposo un 59enne residente a TIvoli, dalle indagini ritenuto il responsabile del rogo sulla strada Pomata. Ieri, alle 14.30, l’intervento dei vigili del fuoco di Tivoli e di un elicottero della Regione Lazio per domare il rogo che è andato ad intaccare un’area boschiva.

Nessuna persona e abitazione è stata coinvolta grazie anche al rapido intervento dei soccorritori.



Sul posto anche i carabinieri della stazione di Tivoli che, a seguito di indagini, sono risaliti alle origini dell’incendio, individuando nel 61enne di Tivoli il responsabile.