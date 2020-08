Civitavecchia, appicca il fuoco alla sua cella: 6 poliziotti intossicati

Condividi Pin 10 Condivisioni

Il detenuto egiziano che aveva tentato di soffocare un agente penitenziario ha appiccato l’incendio. I poliziotti hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere

Ha appiccato il fuoco alla sua cella intossicando sei poliziotti penitenziari.

Il fatto, come denunciato dalla Fns Cisl Lazio, è accaduto al carcere di Civitavecchia.

Ad incendiare la sua cella, lo stesso detenuto egiziano che il 21 agosto scorso aveva tentato di soffocare un agente penitenziario salvato da un altro detenuto.

“Stanotte lo stesso detenuto – denuncia la Fns Cisl Lazio – da quanto apprendiamo, ha dato fuoco alla stanza di pernottamento (cella) con sei poliziotti penitenziari intossicati che hanno dovuto far ricorso alle cure presso l’ospedale”.

“Per la Fns Cisl occorrono interventi immediati e urgenti fermo restando non comprendiamo come mai ad oggi il detenuto resta dov’è, invece, di farlo assistere in strutture mediche idonee”.