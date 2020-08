Borgo San Martino: ritrovate le due auto rubate

Condividi Pin 0 Condivisioni

Trovate dopo un’estenuante ricerca dei Carabinieri

Borgo San Martino di Cerveteri, il Comitato di zona informa che grazie alle ricerche dei carabinieri avviate subito dopo la denuncia del furto avvenuto nella frazione cerveterana ai danni di un noto meccanico della zona, sono state recuperate le due auto rubate. Si tratta di una Fiat Panda e di una Fiat 500. Le due auto alla quale non sono stati riscontrati danni, sono state ritrovate chiuse e ben parcheggiate nella piazzetta antistante la stazione ferroviaria di Palidoro – Torrimpietra. Nessuna traccia invece per quanto riguarda il resto della refurtiva consistente in: denaro e oggetti preziosi. Cresce, intanto, la tensione tra gli abitanti della vasta zona di campagna che dopo un apparente calma temono un ulteriore ondata di furti.