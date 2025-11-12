Nottata impegnativa per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 01.00 gli uomini della Bonifazi si sono recati in piazza Verdi per incendio chiosco ambulante. All’arrivo sul posto i Vvf si sono trovati una situazione di incendio generalizzato. Il furgone adibito a vendita di cibo era completamente avvolto dalle fiamme. Visto lo sviluppo delle stesse si è reso necessario l’ausilio dell’autobotte AB17.

Civitavecchia, a fuoco un chiosco ambulante. Fiamme domate dai vigili del fuoco

Il rapido intervento da parte dei Vigili del fuoco di Civitavecchia ha scongiurato che le fiamme si propagassero alle altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze e al parco di eucalipto adiacente al furgone. Durante le operazioni di spegnimento e ricerca i Vvf hanno messo in sicurezza anche una bombola di GPL che stava per essere compromessa dalle fiamme. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso.