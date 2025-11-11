Cerveteri, raccolta del vetro: obbligatoria la sostituzione del mastello

Parte un’importante iniziativa per modernizzare e rendere più efficiente il servizio di raccolta differenziata. Dal 17 novembre al 15 dicembre, i cittadini sono chiamati a ritirare il nuovo mastello per la raccolta del vetro, che sostituirà in maniera obbligatoria il contenitore precedente.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Rieco Spa e CoReVe (Consorzio Recupero Vetro), ha l’obiettivo di migliorare la qualità e la tracciabilità della raccolta del vetro.

Mastelli Associati all’Utenza TARI

I nuovi mastelli rappresentano un passo verso un servizio più moderno e preciso. Ogni contenitore sarà infatti associato direttamente all’utenza TARI, garantendo una gestione della raccolta più puntuale ed efficiente.

È fondamentale per tutti gli utenti ritirare il nuovo mastello e contestualmente restituire quello vecchio presso i punti di distribuzione dedicati.

🗓️ Calendario e Punti di Distribuzione

Per agevolare il ritiro, sono stati predisposti diversi punti di distribuzione sul territorio con un calendario specifico:

Località Data Orario Cerveteri – Centro Urbano (zona mercato) Lunedì 17 novembre 8:00 – 12:00 Cerenova (Cavalcavia lato Campo di Mare) Lunedì 24 novembre 8:00 – 12:00 Campo di Mare (Cavalcavia lato Campo di Mare) Lunedì 24 novembre 13:00 – 17:00 Valcanneto (Largo Vivaldi) Lunedì 1° dicembre 8:00 – 12:00 Borgo San Martino (Piazzale Borgo San Martino) Lunedì 1° dicembre 13:00 – 17:00 I Terzi (Piazza S. Eugenio – chiesa) Lunedì 8 dicembre 8:00 – 12:00 Sasso (Via del Fico) Lunedì 8 dicembre 13:00 – 17:00 Ceri (Piazza della Mola – parcheggio semaforo) Lunedì 15 dicembre 8:00 – 12:00 Due Casette (Piazza Pagliuca) Lunedì 15 dicembre 13:00 – 17:00

Ritiro Presso l’Ecosportello

In alternativa ai giorni dedicati, il nuovo mastello può essere ritirato anche presso l’ecosportello di Via del Granarone, situato all’interno dell’Ufficio Tributi del Parco della Legnara, nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 14:00

dalle 8:00 alle 14:00 Martedì e giovedì pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00

L’amministrazione invita la cittadinanza a compiere questo “piccolo gesto per migliorare insieme la qualità della raccolta differenziata.”

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.riecospa.it, scrivere a [email protected] o chiamare il Numero verde: 800 688 622.