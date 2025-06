“La sospensione temporanea a seguito del crollo di un albero che ha reso necessario mettere in sicurezza l’intera area”

È ripartito oggi il cantiere PUI Sport di Campo di Mare, dopo una temporanea sospensione a seguito del crollo di un albero, che ha reso necessario mettere in sicurezza l’intera area.

Immediatamente, in collaborazione con il Comune di Cerveteri, sono state avviate attività di verifica per valutare lo stato di salute delle altre alberature presenti nella piazza, tutte pini marittimi.

L’incarico per un approfondimento specifico è stato affidato a un agronomo di fiducia dell’Amministrazione comunale, che ha redatto una relazione evidenziando la necessità di procedere all’abbattimento e alla sostituzione degli alberi interessati. Prima di ogni intervento, è previsto l’obbligatorio consulto con un esperto ornitologo per verificare l’eventuale presenza di nidi con cuccioli, considerato il periodo particolarmente delicato per la fauna locale.

Città Metropolitana: “Ripartito il cantiere PUI Sport di Campo di Mare”

Durante le attività di verifica sono emerse ulteriori questioni tecniche legate a lavori di progetto, che richiedono aggiornamenti da realizzare in accordo con il Comune di Cerveteri.

Nel pomeriggio del 29 maggio si è svolta una riunione con tutti gli attori coinvolti – l’impresa esecutrice, il Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, il progettista e la Sindaca – durante la quale sono state affrontate tutte le tematiche e condivise le soluzioni per consentire la ripresa immediata dei lavori.

Le attività sono ripartite questa mattina martedì 3 giugno, con la movimentazione dei materiali di risulta presenti in cantiere, fondamentale priorità per garantire ordine e sicurezza dell’area.

È già stato riconvocato anche il tavolo di monitoraggio con il Comune di Cerveteri, che si riunirà la prossima settimana per seguire attivamente l’avanzamento dei lavori e garantire la massima trasparenza e sicurezza.

Dichiarazione del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

“Siamo dispiaciuti per i disagi che stanno vivendo i cittadini e, come Amministrazione, stiamo dando il massimo supporto alla Città Metropolitana per la rapida risoluzione di tutte le criticità che si sono venute a creare durante le lavorazioni del cantiere. Siamo certi che sia stata individuata la soluzione che consentirà di portare a termine i lavori del PUI Sport nei tempi congrui e continueremo a garantire la massima sinergia con tutti gli attori coinvolti.