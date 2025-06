La scorsa domenica, presso il centro sportivo RIM di Cerveteri, è stato disputato il quinto Memorial intitolato a Daniele Papa. Rispetto alle edizioni precedenti, la giornata ha seguìto un programma inedito, poiché il consueto torneo di calcio a cinque è stato accompagnato da quello di beach volley, grazie al qualela struttura ha accolto complessivamente più di un centinaio di persone.

Al via dalle 9 di mattina con le prime partite di calcetto, l’evento si è concluso alle ore 20, fedeleal filo conduttore del divertimento e della voglia di stare insieme, due aspetti particolarmente apprezzati dallo stesso Daniele e dai suoi stessi amici, poiché, nonostante picchi di temperature soprai 30 C°, l’attività nei campi si è fermata solo nell’ora dedicata alla pausa pranzo; non a caso, diversi partecipanti sono arrivati a fine giornata sfiniti e parecchio abbronzati, ma probabilmente se ci fosse stato più tempo in molti non avrebbero esitato a proseguire con l’attività sportiva.

5° Memorial Daniele Papa, l’ennesimo successo di un’iniziativa eccezionale

Non potevano mancare, ovviamente, mamma Franca e papà Mario, oltre all’instancabile Isabella, sorella di Daniele e protagonista assoluta della giornata, impegnata sia nelle partite di calcio a cinque, sia negli incontri di beach volley. Per concludere, le immancabili premiazioni delle squadre vincitrici e dei migliori giocatori, seguite dalla consegna della targa commemorativa destinata alla famiglia Papa e dal lancio dei palloncini, rigorosamente rossoneri.

I presenti, inoltre, hanno potuto ascoltare la toccante canzone realizzata da Gianfranco Requedaz per Daniele, fruibile proprio dalla scorsa domenica sui canali social dell’autore e sulle principali applicazioni dedicate alla musica, compresa Spotify.

5° Memorial Daniele Papa, l’ennesimo successo di un’iniziativa eccezionale

Dietro al Memorial si cela il duro lavoro e l’impegno di tante persone, a partire da coloro che nella giornata hanno contribuito ad allestire l’impianto, il tutto, ovviamente, senza dimenticare la generosità del cento RIM, il quale ha messo a disposizione la struttura senza limiti d’orario. Dietro a tutto ciò, però, oltre ovviamente alla famiglia Papa, ci sono i due registi dell’intera opera, ossia Diego De Fabritiis e Leonardo Pierantozzi, impegnati da mesi nei preparativi per assicurare uno svolgimento impeccabile del Memorial.

Entrambi, all’unisono, hanno ringraziato di cuore tutti coloro che hanno deciso di aderire all’iniziativa, invitando quante più persone a prendere parte all’edizione del prossimo anno. Ancora una volta l’affetto provato per Daniele ha smosso centinaia di persone, alcune delle quali provenienti da altre regioni d’Italia; in fin dei conti, ciò non costituisce una sorpresa, e l’augurio è che tutta l’amorevolezza di cari e amici arrivi lassù, in alto, dove Daniele continua a volare.

Simone Pietro Zazza