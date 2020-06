Città Metropolitana, Il consigliere Marco Tellaroli subentra a Marcello De Vito

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale ha votato la delibera che ha portato alla surroga del Consigliere metropolitano dimissionario Marcello De Vito, che ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio metropolitano e alla convalida del Consigliere metropolitano Marco Tellaroli.

“Voglio ringraziare il Consigliere metropolitano Marcello De Vito come Delegato della Città metropolitana per il lavoro svolto. Avevo incontrato il Consigliere Marco Tellaroli con il quale oggi mi congratulo per la carica assunta e con il quale proseguiremo un lavoro condiviso e fruttuoso”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale