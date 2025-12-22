Il direttore sportivo: “Giocare con questa maglia deve essere un motivo di orgoglio”

Città di Cerveteri, il DS Scotti: “Squadra costruita con una visione”

Il Cerveteri chiede il 2025 sopra il Ladispoli. E’ successo in due occasioni negli ultimi 35 anni, nel campionato di serie D, nel 90 e in quello di Eccellenza, nel 2021. Stare sopra i cugini per i cerveterani è un motivo di soddisfazione, che si limita a un puro e sano campanilismo. Terminare l’anno al quarto posto, a 25 punti, è un punto di partenza per il 2026. Dietro questi importanti risultati, oltre al dg Gnazi, c’è il nome del diesse Oberdan Scotti, autore di una campagna acquisti pragmatica, senza spese folli.

Città di Cerveteri, il DS Scotti: “Squadra costruita con una visione”

“Non pensavamo di poter stare dove siamo, a oggi siamo molto soddisfatti, vogliamo lavorare con i giovani, fargli capire che indossano una maglia nobile, che ha un grande passato calcistico. Ora non ci fermeremo, il calendario degli allenamenti è intenso, prepareremo la gara di Palidoro con la voglia di arrivarci pimpanti e determinati”.