Può essere richiesto solo in forma digitale e per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso della carta d’identità elettronica

Cinquestelle Ladispoli: ”Bonus Vacanze, sei tra coloro che può richiederlo?”

Già attivo un link dell’Agenzia delle entrate a cui far riferimento per conoscere nel dettaglio l’annunciato Bonus Vacanze. L’iniziativa è stata prevista all’interno del Decreto Rilancio dello scorso 19 maggio ed offre un contributo fino a 500 euro che può essere utilizzato per soggiorni in Italia.

Sono interessati alla richiesta i nuclei familiari con un ISEE fino a 40mila euro e l’importo eventualmente spettante verrà modulato secondo il numero dei componenti il nucleo familiare.

Importante ricordare che il bonus può essere richiesto solo in forma digitale e per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di una identità SPID o CIE 3.0 ovvero la carta d’identità elettronica.

Per altre informazioni è possibile raggiungere i seguenti link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1 disponibile anche una guida in formato pdf: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205