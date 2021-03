Share Pin 1 Condivisioni

Ferito messo in sicurezza, trasportato in barella è stato affidato alle cure dei sanitari del 118

Ciclista perde equilibrio e cade in un costone: l’intervento dei Vigili del Fuoco

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, 31 marzo 2021, alle ore 17.00 circa la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato la Squadra 32/A del distaccamento di Nemi ed il Nucleo SAF per un Soccorso a persona presso il Comune di Rocca di Papa.

Durante un’escursione un ciclista di circa 35 anni che percorreva la Via Sacra in Località Monte Cavo, ha perso l’equilibrio cadendo in un costone.

Il personale VVF intervenuto, data l’impraticabilità degli automezzi nel percorrere la strada sterrata, ha dovuto camminare per circa 300 mt per raggiungere e mettere in sicurezza il ferito, per poi trasportarlo in barella e affidato alle cure dei sanitari del 118. Sul posto presenti i Carabinieri.