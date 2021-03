Share Pin 14 Condivisioni

E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge covid

Coronavirus, no alla zona gialla fino al 30 aprile

Niente zona gialla per il mese di aprile, bensì misure anti covid più restrittive a partire dal 7. E’ quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge covid che per il momento vedrebbe un’Italia tingersi di arancione o di rosso, per la zona gialla dunque si potrebbe ancora attendere.

Nel caso in cui si registrassero meno contagi o i dati sulla vaccinazione fossero particolarmente buoni, si potrebbe presentare la possibilità di deroghe. Novità anche sulla campagna vaccinale. Nella bozza si parlerebbe di obbligo di vaccino per il personale sanitario.