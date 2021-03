Share Pin 0 Condivisioni

L’appello per sostenere le cure domiciliari

Flavia Servizi: ”Se possiedi bombole di ossigeno che non usi è importante riportarle in farmacia”

“Se hai a casa bombole di ossigeno che non usi è importante, riportale in farmacia”: questo l’appello delle farmacie di Flavia Servizi per sensibilizzare sul problema della mancanza di bombole di ossigeno per le cure domiciliari.

Spesso i contenitori vuoti rimangono nei domicili dei pazienti e non vengono restituiti: le bombole non utilizzate, una volta sanificate possono essere destinate alla cura di altri pazienti.

Le bombole permettono ai malati che hanno bisogno dell’ossigenoterapia di essere curati presso le proprie case invece di essere ricoverati in ospedale.