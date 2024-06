Charleston sbarca a Ladispoli : il primo locale di spettacolo di tutto il litorale Nord di Roma

Atmosfera anni ’20, cene spettacolo e DJ set, il Grand Opening di Charleston sarà sabato 8 giugno

Sta per arrivare a Ladispoli un locale unico nel suo genere. Animato da un’atmosfera tipicamente anni ’20, il Charleston Club è pronto ad aprire le sue porte. Dall’otto giugno preparati a vivere un’esperienza diversa dal solito in un club totalmente nuovo e curato nei minimi dettagli. Al Charleston Club sarà possibile assaporare una cucina raffinata con un menù di terra che offrirà carni selezionate di prima scelta. Le varie prelibatezze saranno accompagnate da ottimi vini o champagne, senza dimenticare la carta dei drink. Il tutto verrà accompagnato da musica e da veri e propri spettacoli a tema. Infatti, il locale, che si trova in via Aurelia al KM 41, ( in prossimità del Gran Jackpot Aurelia) accoglierà grandi ospiti, uomini e donne di spettacolo dalla caratura nazionale e internazionale.

Come ci hanno raccontato i proprietari, Vanni Fiacchino e Isabella Barbieru, il Charleston Club nasce proprio dalla loro volontà di offrire un’esperienza esclusiva sul litorale. “Secondo me è una cosa mai vista – ha confessato Vanni – l’idea è di andare a colmare un vuoto e offrire alle persone ciò che ancora manca. Gli spettacoli avranno tanti temi dal burlesque agli anni ’20 fino ad arrivare a spettacoli moderni e futuristici. Proprio per questo, avremo anche artisti che lavorano a Ibiza o Dubai”.

Swing, burlesque, DJ set e tanto altro per quella che vuole essere una realtà nuova su tutto il territorio dove, effettivamente, tutto questo non c’è mai stato. Insomma, non resta che dare appuntamento al Grand Opening dell’otto giugno. Per l’inaugurazione è prevista una cena alla carta su prenotazione a partire dalle ore 21:00, ma dalla mezzanotte l’entrata sarà libera.

L’ingresso è consentito solo ai maggiorenni e l’organizzazione si riserva il diritto di selezione all’ingresso.