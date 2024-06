La volontà di Catoni sarebbe quella di riqualificare una struttura di cemento situata a Cerenova, ma non ottiene risposte dal Comune di Cerveteri

Alessio Catoni, presidente dell’associazione territoriale Koinèt, ha espresso tramite un post social il suo dissenso verso l’immobilismo del Comune di Cerveteri. La volontà di Koinèt sarebbe quella di riqualificare una struttura di cemento situata a Cerenova, ma questa richiesta non ha ottenuto nessun riscontro da parte dell”Amministrazione comunale di Cerveteri. Catoni ha comunicato di aver sviluppato un progetto a costo zero in collaborazione con Donato Ciccone, responsabile di “Coloriamo la città”, per riqualificare un’area visibile sia ai residenti che ai villeggianti, ma di essere impossibilitato a realizzarlo a causa dei mancati riscontri.

“Nell’ arco di questi mesi abbiamo avuto l’ autorizzazione esclusivamente da parte del comandante della Polizia Locale, che ringraziamo. Ma da parte di questa Amministrazione neanche una mail di diniego, il silenzio totale. Non capiamo perché ci siano disparità tra alcune associazioni ed altre. Abbiamo sollecitato più volte gli uffici e inviato più email certificate, ma nulla, siamo come invisibili” – afferma Catoni, e conclude – ” le nostre associazioni sono apolitiche e hanno interessi solo per le attività culturali, di cosa hanno paura? Noi siamo un ente del terzo settore registrato, con assicurazioni e tutele per i volontari, questo non ascolto è deleterio per i cittadini di Cerenova e Campo di Mare”.