In rete, Camilla Theodoli, doppietta di Rajssa Cruciani e reti di Aurora Badini, Viktoria Paperini Selivanava e Michela Mastropietro

Cerveteri Women travolgente, in Coppa Italia rifila un 6 a 0 all’Ostia Antica

Dopo i quattro risultati utili consecutivi in campionato, iniziato con la vittoria contro il Calions, proseguito con il prezioso pareggio interno contro il Latina e il bis di vittorie contro Ostia Antica e Grifone, il Cerveteri Women parte con il botto anche in Coppa Italia.

Verdazzurre travolgenti nel sabato pomeriggio dell’Enrico Galli di Cerveteri, impegnate nuovamente contro le “orange” di Ostia Antica nella prima gara di Coppa Italia di Eccellenza.

Un risultato tennistico per le etrusche, che si sono imposte (dopo l’8 a 0 di pochi giorni fa in campionato), con il perentorio risultato di 6 a 0. Una gara a senso unico: ad aprire le marcature è stata Camilla Theodoli. La numero 31, oramai pilastro della retroguardia del Cerveteri, fortunatamente sta prendendo anche il vizio di andare in rete: per lei, seconda marcatura consecutiva. Poco dopo, torna a gonfiare la rete Rajssa Cruciani e a pochi minuti dallo scadere della prima frazione di gioco, ci pensa Aurora Badini a mettere al sicuro il risultato siglando il 3 a 0. Da segnalare, proprio in apertura di partita, un vero e proprio miracolo del portiere Alice Ceccarelli, lesta nel chiudere la porta alla centravanti avversaria.

Ripresa di gara ancor più in discesa. Alla sagra del gol, si uniscono Viktoria Paperini Selivanava, ancora Rajssa Cruciani e Michela Mastropietro. Quest’ultina subentrata a gara in corso e alla quale è stato annullata anche una rete. Al triplice fischio finale, esplode la gioia verdazzurra con le consuete foto di rito in gruppo.

Gruppo che si sta confermando essere estremamente solido e che sta cogliendo oggi i frutti del duro lavoro, soprattutto dal punto di vista fisico, approntato in fase di preparazione da Matteo Derosas, sempre più guida saggia e competente. Una squadra che corre, che non molla mai e che si aiuta a vicenda. Importante anche la girandola di sostituzioni e cambi che si sono visti durante la partita. Gara che ha visto anche l’esordio assoluto dal primo minuto di Chiara Camerini. Che ha offerto una prestazione davvero di grande spessore al centro del campo.

Ora il compito del Cerveteri Women, che in campionato si trova a 21 punti in coabitazione con il Women Latina 1921, è quello di continuare a correre e di non sedersi sugli allori. Domenica prossima l’impegno è con l’altra squadra di Latina, ovvero il Latina Calcio 1932. Allenarsi, correre e scendere in campo con la stessa intensità di queste ultime gare sarà fondamentale per proseguire il percorso in Coppa Italia.