Il Sindaco di Cerveteri da la notizia su Facebook e promette aggiornamenti

Cerveteri, White sta male e ha forse ingerito del veleno –

White sta molto male: il bellissimo cane bianco che da tempo è incontro abituale di chi visita la necropoli della Banditaccia ha ingerito forse del veleno.

A darne notizia è il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, con un accorato post su Facebook.

“Da qualche giorno White sta male, molto male. Probabilmente ha ingerito del veleno”, spiega Pascucci.

“Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto. Grazie alle segnalazioni, all’attenzione dei Volontari Giuliana, Claudio e Gabriella, al lavoro instancabile della Delegata alla Tutela degli Animali Adelaide Geloso, della proprietà del Canile Landi e del Consigliere comunale Paolo Maracci, è stato soccorso ed ora è sotto cure mediche”.

“Attualmente, sembra che sia in ripresa. È in miglioramento e i medici veterinari che lo hanno in cura non escludono di poterlo dimettere nel giro di breve tempo”.

Poi Pascucci condivide un video di White, garantendo che terrà tutti aggiornati sulla saluta del cane.

“Fra poco speriamo che la Necropoli, come tutta la nostra bella Italia, torni alla vita. E vogliamo ritrovarlo lì. Daje, White, Cerveteri ti aspetta”, conclude.