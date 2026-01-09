 
Cerveteri

Cerveteri vs Tolfa, al Galli domenica una gara che vale molto per entrambe

9 Gennaio 2026

Etruschi al terzo posto, contro i collinari chiamati a vincere per risalire in alta quota

Arriva il Tolfa domenica alle ore 11.00 al Galli. Sulla panchina collinare c’è un ex, Emiliano Cafarelli, che con la maglia del Cerveteri è stato uno dei protagonisti del salto in Promozione nel 2010. Una gara che si annuncia delicata, seguita da molti tifosi, un centinaio quelli provenienti da Tolfa. I verdeazzurri sono orfani Ferruzzi, ai box per scontare l’ultima giornata si squalifica. Si spera sul rientro di Bracaglia, out Tancredi. 

Gli etruschi, al terzo posto, devono fare molta attenzione a una squadra che gode di giocatori di spessore, partita per la vittoria del campionato. Sugli spalti è previsto il pubblico delle grandi occasioni, in quella che è una partita verità per entrambe. 