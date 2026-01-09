Civitavecchia, D’Ottavio (FI): “Critiche alla Asl Roma 4 prive di fondamento”

“Le presunte criticità nella gestione della Asl Roma 4, denunciate dal PD (QUI), non solo le giudichiamo prive di fondamento, in quanto è evidente che il direttore generale, Rosaria Marino, stia facendo un ottimo lavoro nell’interesse della comunità e dell’azienda, ma non trovano proprio riscontro nella realtà. Nello specifico, le critiche all’atto aziendale sono strumentali perché l’atto è in fase avanzata di attuazione, come abbiamo avuto modo di verificare, e le discipline introdotte per la prima volta a Civitavecchia (Otorinolaringoiatria, Urologia, Dermatologia) saranno oggetto di concorsi pubblici – che si svolgeranno entro fine febbraio – per il reclutamento dei professionisti. Per quanto riguarda il personale, tra 2024 e 2025 sono state assunte oltre 175 unità (tra personale medico, infermieristico e amministrativo) con ulteriori 100 nuovi inserimenti previsti nel 2026. I lavori alla Casa di Comunità di via Lazio e all’Ospedale, poi, sono in via di conclusione, senza ritardi imputabili all’Azienda. Si tratta di questioni che, peraltro, la ASL Roma 4 ha già affrontato puntualmente e con chiarezza in una lettera di risposta indirizzata al Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene. Alla luce di quanto esposto, respingiamo al mittente le accuse sollevate e confermiamo la nostra piena fiducia e stima nei confronti della dottoressa Rosaria Marino”.

Lo scrive in una nota il segretario politico di Forza Italia Civitavecchia, Roberto D’Ottavio.