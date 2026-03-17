Cerveteri: Via di Ceri ancora chiusa, il borgo è stanco di aspettare

CERVETERI – È passato molto tempo dal 3 ottobre 2024, il giorno in cui la pioggia fece crollare alcuni grossi massi sulla strada per Ceri. Quella volta si evitò la tragedia per un soffio, ma da allora nulla è cambiato: la via è ancora sbarrata e i disagi per i cittadini aumentano ogni giorno.

Residenti prigionieri dei giri immensi

La chiusura della strada sta pesando moltissimo sulla vita di chi abita nella zona. Per andare a lavoro o a fare la spesa, i residenti sono costretti a fare lunghi giri alternativi, perdendo tempo e soldi. Quella che doveva essere un’emergenza di pochi giorni sta diventando una situazione senza fine.

Solo promesse, nessun cantiere

Nonostante le proteste dei cittadini e le discussioni in Consiglio Comunale al Granarone, non si vedono ancora operai al lavoro. L’opposizione attacca l’amministrazione chiedendo risposte veloci, ma la messa in sicurezza del costone di tufo sembra bloccata dalla burocrazia.

Un appello al Comune

Il rischio è che via di Ceri resti chiusa per sempre. Gli abitanti chiedono un intervento immediato: non vogliono più vedere transenne e cartelli di divieto, ma solo una strada sicura per poter tornare finalmente alla normalità.