Cerveteri, grande successo per la seconda edizione del Trofeo Lazio di Marcia

Si è svolta domenica 15 marzo 2026, nello splendido scenario del Lungomare dei Navigatori Etruschi, la seconda edizione del Trofeo Lazio di Marcia. La manifestazione ha registrato una partecipazione numerosa e variegata, con atleti provenienti da tutta la regione, impegnati sia nel settore amatoriale che in quello assoluto.

L’evento si è confermato un vero successo, grazie soprattutto al percorso suggestivo e ben organizzato, particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti. Numerosi i messaggi di stima ricevuti dalle società presenti, che hanno sottolineato non solo l’unicità del tracciato, ma anche l’eccellente organizzazione e la ricca premiazione messa a disposizione dagli sponsor. Molto gradito anche il ristoro finale, arricchito da prodotti tipici locali, tra cui l’olio DOC del territorio.

Tra le società partecipanti, spicca la prestazione delle Fiamme Gialle, protagoniste assolute della giornata, con vittorie in quasi tutte le categorie.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sindaca Elena Gubetti e a tutta l’Amministrazione Comunale per il supporto all’iniziativa, così come al consigliere Alessandrini per il prezioso contributo nell’organizzazione dell’evento.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla Multiservizi Cerite per i gadget distribuiti a tutti gli atleti.

Fondamentale il sostegno degli sponsor, tra cui: Jolly Ristorante, Solletico Giocattoli, Centro Ortopedia Vitaliti, Etruscan Brothers House, Unicasa Immobiliare, Orologi e Non Solo, Cantina Sociale di Cerveteri, Caere Viaggi e Todaro Sport.

La manifestazione si conferma così un appuntamento sempre più importante nel panorama regionale della marcia, con l’auspicio di una partecipazione ancora maggiore nelle prossime edizioni.