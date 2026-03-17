Lorenzo Ferraro ha centrato il primo podio stagionale nella nuova categoria juniores e ha conquistato l’argento domenica 15 marzo, alla Garibaldina, gara di ciclismo su strada.

L’azione decisiva si è sviluppata nei giri finali della classica di Mentana lunga quasi Km 100, con un gruppo di una quindicina di atleti protagonisti dell’azione che si è conclusa sotto l’arco di arrivo, alla media di 41,846 Km/h. Il Team Coratti, società più rappresentata nella fuga decisiva, non si lascia sfuggire la vittoria e fa addirittura doppietta con Brian Paris e Lorenzo Ferraro.

Alle spalle dei due portacolori del Team Coratti il toscano Tommaso Roggi della CPS Professional Team. Alla gara hanno preso parte una novantina di Juniores che si sono affrontati su un circuito nervoso di 14 chilometri ripetuto 7 volte. La gara, organizzata dal GC Ciccolini, si è svolta sul tradizionale percorso che si snoda sulle strade della cittadina famosa per il legame storico con Giuseppe Garibaldi.

Prima parte della gara movimentata dalla CPS Professional Team che va a prendersi i due traguardi volanti. Nel terzo traguardo volante è Lorenzo Ferraro a trovare l’allungo vincente portando a casa, oltre al premio in denaro, la maglia rossa simbolo della Vuelta.

Cerveteri, Lorenzo Ferraro argento alla Garibaldina

ORDINE D’ARRIVO

1° Paris Brian (Team Coratti)

2° Ferraro Lorenzo (Team Coratti)

3° Roggi Tommaso (CPS Professional Team)

4° Di Giacomo Gioele (Tris Stampi Fior di Grano)

5° Lillo Edoardo (Team Belvedere)

6° Micanti Leonardo (Tris Stampi Fior di Grano)

7° Carnevali Francesco (Vini Fantini Tralfo)

8° Graziani Gianmaria (Team Coratti)

9° Poliushko Serhi (Veleka Team)

10° Caruso Salvatore (CPS Professional Team)