Cerveteri, Verdi-Ev: ”Regione e Comune chiariscano su distributore in area protetta”

I co-portavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli: ”Chiediamo al Comune di battere un colpo”

“Condividiamo la posizione espressa dal WWF, contraria alla realizzazione del nuovo distributore di carburante in Località Stallonara, a Cerveteri, ai confini del Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia”.

Così i co-portavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, aggiungono: “Il 6 marzo scorso abbiamo presentato istanza di accesso agli atti presso Regione Lazio e Comune di Cerveteri ma sino ad oggi, certamente anche a causa della pandemia, non ci sono stati esibiti i documenti richiesti, non solo per quanto riguarda la pompa di benzina, ma anche in merito all’ipotesi di realizzare un campeggio.

Visto il tempo trascorso, chiediamo in particolare al Comune di Cerveteri, rimasto totalmente silente e all’Assessora Gubetti, di battere un colpo e di esporre la loro posizione rispetto a questi due progetti, che si prestano a incidere su una delle poche aree protette del litorale laziale”.