Condividi Pin 9 Condivisioni

Il Sindaco: ”Non ci sono rischi, né conseguenze per chi avesse consumato l’acqua nella giornata di ieri”

Cerveteri, terminato intervento ACEA. Tornato normale il valore del cloro

Dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini di Cerveteri sul particolare odore proveniente dall’acqua, Acea Ato 2 è intervenuta sul posto, appurando che era emersa una rottura di una parte del potabilizzatore. Sebbene nelle ultime ore, non sia stato possibile utilizzare l’acqua, il Sindaco Alessio Pascucci informa la cittadinanza che questa mattina l’acquedotto è tornato alla normalità.

“Questa notte alle 04:30 Acea ha terminato l’intervento sull’impianto. E’ stata spurgata la rete ed effettuato un controllo globale all’impianto. Il valore del cloro è tornato nei limiti e non ci sono limitazioni all’uso dell’acqua. Nella giornata di oggi verranno eseguiti ulteriori controlli capillari precauzionali – e conclude – Non ci sono rischi, né conseguenze per chi avesse consumato l’acqua nella giornata di ieri”.