Cerveteri, venerdì In Piazza gran concerto estivo del Gruppo Bandistico Cerite

Appuntamento in piazza S. Maria alle ore 21:30, ingresso gratuito. In scaletta, marce brillanti e grandi successi del cantautorato italiano

Marce brillanti, le grandi arie di Puccini, brani classici e straordinari arrangiamenti di brani contemporanei, tra cui un medley di due grandi successi dell’ultimo Festival di Sanremo, come “Sinceramente” di Annalisa e “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri e un omaggio ad un artista che ha portato la musica cantautorale del Bel Paese in giro per il mondo: Toto Cutugno.

Tutto pronto a Cerveteri per il concerto estivo del Gruppo Bandistico Cerite: i musicisti e le musiciste dirette dal Maestro Augusto Travagliati si esibiranno venerdì 2 agosto alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria in una serata che promette emozioni e divertimento. L’ingresso al concerto è gratuito.

“Il concerto estivo del Gruppo Bandistico Cerite è un appuntamento irrinunciabile all’interno di ogni nostra offerta culturale – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – è occasione di incontro, rafforza il concetto di comunità, ci regala un momento di libertà, di emozioni e di grande, grandissima musica. Il Maestro Augusto Travagliati, che ringrazio per il grande lavoro che quotidianamente svolge nella promozione dell’arte della musica, ha messo a punto una scaletta davvero di spessore, variegata, con marce brillanti e brani sui quali sono certa, non potremo fare a meno di rimanerne incantati”.

“Oltre al Maestro Augusto, ci tengo inoltre a rinnovare i miei ringraziamenti a chi insieme a lui, da quasi trent’anni, mantiene in vita una realtà straordinaria come quella del Gruppo Bandistico Cerite – prosegue il Vicesindaco Battafarano – ovvero il Presidente dell’Associazione Amici della Musica Aurelio Badini e il Segretario Carmelo Aiello, per l’encomiabile impegno che dedicano da sempre alla banda musicale della nostra città. L’ingresso al concerto sarà libero e gratuito. Il mio invito a tutta la cittadinanza è quello di partecipare per ascoltare ed applaudire i nostri musicisti”.