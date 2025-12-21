Si tratta di un romano di circa 50 anni

Cerveteri, uomo precipita dal Belvedere

Momenti di forte apprensione nella tarda serata di ieri al Belvedere della Rocca Antica di Cerveteri, dove intorno alle 22:30 un romano di circa 50 anni è precipitato nel vuoto, per cause ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Carabinieri e due ambulanze del 118, che hanno avviato le operazioni di assistenza in collaborazione con le forze dell’ordine. Considerata la gravità delle condizioni dell’uomo, si è reso necessario il trasferimento in ospedale (Policlinico Gemelli) tramite elisoccorso.

Cerveteri, uomo precipita dal Belvedere: trasportato in ospedale in gravi condizioni

Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’episodio riporta nuovamente l’attenzione su un’area già in passato teatro di situazioni critiche, sollevando interrogativi sulla necessità di interventi strutturali per aumentare la sicurezza del Belvedere e prevenire ulteriori incidenti in uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della città.

Su quanto accaduto è intervenuto il consigliere comunale Lamberto Ramazzotti: “Cosa si aspetta a mettere una protezione sopra i merli? Servirebbe a poco, ma limiterebbe i gesti tragici”.