Cerveteri, un torneo per Franco Del Bello

Al Galli viene ricordata la straordinaria figura di un uomo e un tifoso verde azzurro scomparso sette anni fa

A settembre saranno 7 anni dalla scomparsa di Franco Del Bello, storico massaggiatore del Cerveteri, club con il quale è stato per otre venti anni. In sua memoria, al Galli, è in corso un torneo di calcio per Under 16, voluto fortemente dal presidente Andrea Lupi.

“E’ stato un personaggio unico, estroso, molto apprezzato. Motivo – spiega il presidente Lupi – che ci ha spinto a continuare questo torneo nel suo ricordo. Ci teniamo a concludere il memorial nel modo migliore, tra sport e sani principi, quelli che distinguevano una figura emblematica , quale era Franco Del Bello, ricordato da tutti i tifosi e gli sportivi per il bene che ha offerto alla comunità”.