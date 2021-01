Cerveteri, un privato dona un pianoforte all’Istituto Don Milani

Share Pin 4 Condivisioni

L’Agenzia immobiliare Frimm di Valcanneto dona lo strumento musicale alla scuola

Un dono sentito quello ricevuto dall’Agenzia Frimm di Valcanneto alla Don Milani di Cerveteri: un pianoforte.

“Ringraziamo di cuore la grande gentilezza della Agenzia “Frimm” immobiliare di Valcanneto, titolare Bonifacio Giovanni Antonio e la Sig.ra Giammarusti, che ha donato all’Istituto “Don Lorenzo Milani” di Cerveteri un pianoforte a coda di grande valore.

Dopo un rapido restauro, grazie a questo nuovo pianoforte, che si aggiunge a quello già in dotazione da 15 anni alla Scuola, acquistato a suo tempo con l’aiuto del Comune di Cerveteri per l’indirizzo musicale, i ragazzi potranno studiare in coppia questo fantastico strumento musicale.

È grazie a persone come Bonifacio Giovanni Antonio che la Scuola può arricchire la propria dotazione ed offrire un servizio ed una offerta formativa sempre più ricca ai nostri ragazzi perché supportata da strumenti adatti che la Scuola non è in grado di acquistare.

Alla consegna erano presenti i bambini che hanno intonato l’inno d’Italia e donato con amore i loro disegni al nostro benefattore”.

Lo scrive Riccardo Agresti sulla sua pagina Facebook.