Share Pin 15 Condivisioni

I consiglieri Belardinelli, Piergentili, Magnani, Ramazzotti e Falconi non partecipano e inviano esposto al Prefetto

Cerveteri, consiglio solo in videoconferenza: “Decisione arbitraria del Presidente Travaglia”

“La seduta del consiglio comunale di oggi è stata convocata solo in modalità videoconferenza, con una decisione arbitraria del Presidente del consiglio, Carmelo Travaglia, che ha omesso di coinvolgere la conferenza capigruppo, come previsto dal regolamento.

Le sedute si sono sempre svolte in modalità mista con alcuni consiglieri presenti in aula ed altri collegati da remoto, anche quando il Lazio era zona rossa, del resto l’aula consiliare è sufficientemente grande per garantire il distanziamento. .

Per questo e per solidarietà ai consiglieri che non possono connettersi abbiamo deciso di non partecipare alla seduta odierna e di inviare un esposto al Prefetto per denunciare il comportamento del Presidente del consiglio”.

I consiglieri Belardinelli, Piergentili, Magnani, Ramazzotti e Falconi