Cerveteri, un ottimo avvio di stagione per gli atleti dell’Etrusca Atletica

Ottime le partenze per gli atleti di Cerveteri, nelle competizioni di Lanuvio

Un inizio di stagione fantastico con le vittorie di Mattia De Santis negli 80 cadetti e di Veronica Lombardi nei 400 assoluti. Nei 100 metri condizionati da un forte vento contrario terzo posto per Buccella Giulia a seguire le ottime prove di Giulia D’Angelo e Sole Spernanzoni. Sempre nei 100 ottimo l’esordio di Samuel Tanzillo, Roger Cuciniello e Omar Abdjiad. Nei mille cadette ottimo terzo posto per Tafi Sara al nuovo best time di 3’39 quarto posto per Sveva Giovannetti. Nei 400 assoluti 2 posto nella categoria allievi per Andrea Scalella e vittoria nei 400 assolute per Veronica Lombardi.

Lunedì è stato convocato presso l’impianto dell’esercito della Cecchignola Alessio Fantini.