La sarta Roberta Crisanti ha voluto ideare ‘mascherine stellari’ simbolo di luce, speranza e vita

Cerveteri, un albero di Natale a tema ‘dedicato’ al covid –

Quello di quest’anno sarà sicuramente un Natale particolare, dove ancora non è detto, come sottolineato dal premier Conte, che le famiglie riusciranno a riunirsi per celebrarlo come vuole la tradizione.

Colpa dell’emergenza sanitaria, causa delle varie restrizioni varate dal Governo per arrestare la curva dei contagi.

E così, a Cerveteri, la sarta Roberta Crisanti, ha deciso di unire le due cose (Natale e coronavirus) per portare avanti la tradizione senza però dimenticare l’emergenza sanitaria.

Da qui è nato l’albero di Natale a tema ‘dedicato’ al covid, con mascherine stellari simbolo di luce, speranza, vita ….

