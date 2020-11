Share Pin 0 Condivisioni

Oggi alle 15 riunione del Comitato tecnico scientifico per la discussione e la ratifica finale. Dati allarmanti da Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Campania

Coronavirus, sei Regioni verso la zona arancione –

Dopo l’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che divide l’Italia in zone gialle, arancioni e rosse, e una prima indicazione data alle Regioni, ora i colori per alcune di loro potrebbero cambiare.

Sono sei, al momento, le Regioni che rischiano di passare dalla zona gialla a quella arancione: Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Campania.

Di questa lista, come riporta Today.it, solo alcune potrebbero finire però in zona arancione. Prima però di sapere come si procederà bisognerà attendere il report 25 definitivo.

La Cabina di regia sta finendo di elaborarlo e questo pomeriggio alle 15 a Roma si riunirà il Comitato tecnico scientifico per la discussione e la ratifica finale.

Il toto regioni non è però per tutti i quotidiani nazionali lo stesso.

Ad esempio per La Stampa a rischio arancione ci sono Liguria, Toscana, Umbria e Campania mentre Veneto e Lazio sono al limite.

Per Repubblica invece le Regioni che rischiano di retrocedere in zona arancione sono la Campania, l’Emilia Romagna, la Liguria, l’Umbria, la Toscana e il Veneto.

Per il Corriere della Sera sono invece Campania, Liguria, Abruzzo e Umbria, mentre la Campania potrebbe addirittura passare direttamente in zona rossa.

Per l’Ansa invece a poter retrocedere in zona arancione sono Campania, Veneto e Toscana dove proprio in quest’ultima a preoccupare è soprattutto la situazione nelle Rsa.