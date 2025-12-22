Cerveteri, un 2025 da assoluto protagonista per Alessio Fantini –

Domenica 21 dicembre, nella suggestiva cornice del Parco Comunale di Cave, si è disputata l’ultima tappa del Trofeo Athletic, che ha regalato spettacolo ed emozioni su un tecnico percorso di 2 chilometri, caratterizzato da continui saliscendi e rapidi cambi di direzione. A prendersi la scena è stato ancora una volta Alessio Fantini, autore di una prestazione impeccabile che gli ha permesso di conquistare la vittoria di tappa e di chiudere il trofeo con un percorso netto: cinque successi su cinque gare e primo posto nella classifica finale.

Alle spalle di Fantini si segnala l’ottima prova di Paul Albano, secondo assoluto, mentre Alfredo Marino chiude ai piedi del podio in quarta posizione, seguito da Massimo Torrisi. Risultati che certificano il netto dominio della squadra cadetti, protagonista assoluta dell’intera manifestazione.

Nella gara riservata agli assoluti, Andrea Scalella conquista un brillante secondo posto, deciso solo al fotofinish, mentre Sveva Giovannetti sale sul podio con un’ottima terza posizione, confermando grande continuità di rendimento.

Buone prestazioni anche nelle categorie giovanili. Tra le cadette, Sara Tafi si classifica quarta e Dalia Desiderio undicesima, mentre nella categoria M10 arriva uno splendido podio per Luca Dattilo. Continua inoltre il dominio della giovanissima Ambra Bruti, che conquista un eccellente podio finale anche in questa tappa.

Protagonisti anche gli esordienti Nicholas Bruti, Gabriele Fanciullacci e Lara Sardi, autori di gare di grande carattere, così come Anna Calderoni, quinta assoluta nella categoria F10. A chiudere nel migliore dei modi il campionato è stata l’ottima prova di Gabriele Eusepi.

Con la conclusione del Trofeo Athletic, l’attenzione si sposta ora ai prossimi impegni: a gennaio la squadra sarà impegnata nelle gare indoor di Ancona, pronta a proseguire un percorso di crescita che promette nuovi importanti risultati.